"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı | Video

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de sular durulmuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı "zoom toplantısı" parti içinde büyük krize neden olurken, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı tam gaz devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında İmamoğlu'nun olası parti kurma ihtimalini değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.