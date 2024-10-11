Emine Erdoğan, Belgrad'daki Türkiye Maarif Vakfının anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfının anaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, sarılarak samimi bir şekilde karşıladı.
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