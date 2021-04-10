Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti | Video

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) 9. toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Olena Zelenska'yı, Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi'nde Ukraynaca sesli rehberin hizmete alınması dolayısıyla kulenin Seyir Terası'nda düzenlenen programda ağırladı.