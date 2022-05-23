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OTOMATİK OYNAT
02:55
Haşmet Babaoğlu | Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 23.05.2022 | 11:48
02:56
Engin Ardıç | Katakulli 23.05.2022 | 11:46
02:59
Hilal Kaplan | AK Gençlik'in söylemi 23.05.2022 | 11:44
04:16
Melih Altınok | Hangi Meral Akşener? 23.05.2022 | 11:41
03:51
Mehmet Barlas | CHP'nin mitingi parti içindeki tüm sorunları açığa çıkardı 23.05.2022 | 11:37
11:30
00:10
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01:12
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya darbe! 12 terörist etkisiz | Video 22.05.2022 | 11:23
00:31
00:25
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video 22.05.2022 | 09:46
04:47
02:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 21.05.2022 | 17:03
04:39
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 21.05.2022 | 16:56
04:34
Burhanettin Duran | Kim kimi ikna etmeli? 21.05.2022 | 15:31
03:18
Hasan Basri Yalçın | Bildik hikayeler ve alıştığımız baskılar 21.05.2022 | 15:29
04:09
Melih Altınok | Economist kime çalışıyor anladık da... 21.05.2022 | 15:26
03:12
Mehmet Barlas | NATO ve Türkiye tarihi bir dönüm noktasında 21.05.2022 | 15:23
00:51
01:18
AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi: "Beceriksizlik" | Video 20.05.2022 | 16:31
Engin Ardıç'ın 23.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...