Fatih Belediyesi'nden Ayasofya Camii’ndeki namaz için tek kullanımlık seccade! | Video
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Ayasofya Camii’nde dağıtılmak üzere hazırlanan tek kullanımlık seccadeleri tanıtan AK Partili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Ayasofya Camii, serilen halılarıyla birlikte güzelliğine güzellik kattı. Cuma ünü dışarıda namazlarını kılacak vatandaşlarımız için tek kullanımlık seccade hazırlıklarımız devam ediyor” dedi