Feribotta korku dolu anlar | Video

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ’a ait arabalı feribotta bugün korku dolu anlar yaşandı. Geyikli –Bozcaada arasında sefer yapan Bayramiç isimli feribot olumsuz hava koşulları nedeniyle dalgalarında etkisiyle su almaya başladı. Geminin su aldığını gören yolcular büyük panik yaşarken, limana güçlükle yanaşan feribotta araçlar uzun bir süre mahsur kaldı.