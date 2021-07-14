Video Haber FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video

FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video

FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video
14.07.2021 | 14:38

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FETÖ'nün "Ahmet" kod adlı jandarmadan sorumlu mahrem imamı, "Kendileri gibi mağdur olduklarını düşündükleri yurt dışındaki PKK ve Kürt diasporası ile iş birliği yapma gibi bir yöntem de uygulanıyor." dedi.

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