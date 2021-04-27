Göksu, İBB’nin algı çalışmasını çökertti: Eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, bütün bakkallar sizi bekliyor | Video

İBB yönetimi, AK Parti’nin yeni Halk Ekmek büfelerine karşı olduğu algısını oluşturarak, büfeleri engellediği algısı oluşturmaya çalıştı. CHP de AK Parti’nin ekmek düşmanı olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Halk Ekmek büfeleri üzerinden yaptığı algı ve provokasyonunu açıklamalarıyla çökertti. Göksu, “CHP'li İBB Yönetiminin halk ekmekten yapmaya çalıştığı algı ve provokasyondan ‘Ekmek Çıkmaz’ Mesele halkımızın ekmeğe daha hızlı ulaşmasıysa, İBB meclisinden geçirdiğimiz “halk ekmeğin tüm bakkallarda satılabilmesinin” önünü açan yetkinin gereğini yapın. Ekmekle oynama CHP” açıklamasını yaptı.