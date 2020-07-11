Video Haber Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi! | Video

Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi! | Video

Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi! | Video
11.07.2020 | 19:18

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Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando birliklerinin, Şenkaya ilçesi kırsalında 'Hejar' kod adlı Eroğlu'nun dün akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, operasyon bölgesine giden güvenlik güçlerinin kırsal alanda büyük dikkatle ilerlemesi ve terörist Eroğlu'nu etkisiz hale getirmek için ateş etmeleri yer aldı.

Öte yandan, operasyonun ardından ele geçirilen bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, iki el bombası, bir telsiz, bu silahlara ait şarjörler, çeşitli yaşam malzemeleri ve aralarında eski tip askeri kamuflajların olduğu giysilerin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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