Video Haber Hamas'ın Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye "Türkiye ile mükemmel ilşkilerimiz var"

Hamas'ın Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye "Türkiye ile mükemmel ilşkilerimiz var"

Hamas'ın Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye
29.09.2021 | 14:33

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SON DAKİKA: Hamas'ın Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye'den canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

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