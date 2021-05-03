Hasan Basri Yalçın | Gerilimi iyi ayarlamak
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Hasan Basri Yalçın | Gerilimi iyi ayarlamak 03.05.2021 | 09:19
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MSB açıkladı "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" | Video 02.05.2021 | 15:10
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Başkan Erdoğan cenaze sebebiyle İstanbul'da | Video 02.05.2021 | 14:32
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Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video 02.05.2021 | 13:53
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Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video 02.05.2021 | 00:16
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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video 01.05.2021 | 23:16
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Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video 01.05.2021 | 23:23
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Başkan Erdoğan işçilerle iftarda buluştu | Video 01.05.2021 | 23:09
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Son dakika: Bakan Akar, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor | Video 01.05.2021 | 23:03
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Son dakika: Bakan Akar, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor | Video 01.05.2021 | 22:52
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Hasan Basri Yalçın'ın 03.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...