Video Haber Hasan Basri Yalçın | Küresel rekabetin iklim ayağı
Hasan Basri Yalçın | Küresel rekabetin iklim ayağı

Hasan Basri Yalçın | Küresel rekabetin iklim ayağı

22.11.2021 | 15:04

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Hasan Basri Yalçın'ın 22.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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