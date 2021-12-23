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OTOMATİK OYNAT
04:28
Hasan Basri Yalçın | Şimdi öğrendiniz mi? 23.12.2021 | 12:56
03:08
Engin Ardıç | Vurduranlar vurdurmayanlar 23.12.2021 | 12:54
04:18
Mahmut Övür | ‘O Adam’ neden hep kazanıyor, ötekiler kaybediyor? 23.12.2021 | 12:51
03:04
Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış... 23.12.2021 | 12:48
00:24
03:11
02:07
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan "Alım fırsatı" sözlerine açıklama | Video 23.12.2021 | 10:12
01:39
01:37
01:36
Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti | Video 22.12.2021 | 20:51
03:15
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Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor | Video 22.12.2021 | 18:50
00:24
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02:24
Kuyumcu soygunu kamerada | Video 22.12.2021 | 17:49
00:38
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü | Video 22.12.2021 | 16:19
03:24
Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler 22.12.2021 | 15:24
05:55
Yavuz Donat | Keçiören’de pazar ekonomisi 22.12.2021 | 15:21
03:56
Hilal Kaplan | Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza? 22.12.2021 | 15:18
00:40
İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video 22.12.2021 | 15:13
Hasan Basri Yalçın'ın 23.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...