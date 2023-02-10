Hasar gören baz istasyonları Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor | Video

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hasar gören ve enerji kesintisi nedeniyle çalışamayan baz istasyonları, Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor.