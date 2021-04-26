Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz
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Haşmet Babaoğlu'nun 26.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...