Video Haber "Hatay bölgesinde yardım yok" diyen İsmail Saymaz vatandaştan tepki alınca yayını durdurdu | Video

"Hatay bölgesinde yardım yok" diyen İsmail Saymaz vatandaştan tepki alınca yayını durdurdu | Video

09.02.2023 | 10:11

Hatay'da çekim yapıp "Hatay koskoca bir enkaz. Çadırlar dağıtılmadı. Burada tuvalet yok. " diye canlı yayın yapan gazeteci İsmail Saymaz, bir vatandaşın "Helikopterlere bak! Ekipler de burada! Provokatörlük yapmayın" tepkisiyle karşılaşınca yayını kapatmak zorunda kaldı.

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