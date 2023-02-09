"Hatay bölgesinde yardım yok" diyen İsmail Saymaz vatandaştan tepki alınca yayını durdurdu | Video

Hatay'da çekim yapıp "Hatay koskoca bir enkaz. Çadırlar dağıtılmadı. Burada tuvalet yok. " diye canlı yayın yapan gazeteci İsmail Saymaz, bir vatandaşın "Helikopterlere bak! Ekipler de burada! Provokatörlük yapmayın" tepkisiyle karşılaşınca yayını kapatmak zorunda kaldı.