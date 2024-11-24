Video Haber Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı
Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı

Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı

24.11.2024 | 23:33

Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı

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Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı 00:19
Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı 24.11.2024 | 23:33
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