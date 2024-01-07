HDP/DEM'den CHP'ye tepki: Oyumuzu vermeyiz | VİDEOHABER

HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Antalya’da CHP'ye ateş püskürdü. Yerel seçimlere ilişkin adeta gözdağı veren HDP'li Bakırhan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın, ama salon bile vermeyeceksin. Bize selam vermeyene, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz" dedi.