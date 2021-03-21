HDP'li eski başkan ateş yakarken yandı | Video

Van'da nevruz kutlamaları sırasında Muradiye'nin eski eş başkanı Leyla Balkan, ateş yakmaya çalışırken yaralandı. O anlar ise cep telefonunca kaydedildi.

Van'da bugün Kale Atatürk Parkında HDP tarafından nevruz kutlamaları yapıldı. Kutlamalar sırasında ateş yakmaya çalışan partililerden Muradiye'nin eski belediye eş başkanı Leyla Balkan, ateşin bir anda alev alması sonucu yaralandı. O anlar ise telefon kameralarınca kaydedildi.