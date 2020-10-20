HDP'li Tosun'un hakaret ettiği evlat nöbetindeki baba konuştu | Video
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HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere yönelik yaptığı hakarete tepki gösteren evlat nöbetindeki Celil Begdaş, "Ben bunu hak etmedim. Hem evimi yıktılar hem de bana laf söylüyorlar. Bir vekile yakışır mı? Hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.