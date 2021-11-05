HDP'li vekilden tepki çeken sözler! "Türkiye işgalci" | Video

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerine HDP'li Milletvekili Gülistan Koçyiğit'in skandal sözleri damga vurdu. HDP'li Gülistan'ın görüşmeler sırasında sarf ettiği 'İşgalci Türkiye' sözleri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. İşte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan o anlar...