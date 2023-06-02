HDP'liler, Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı | Video
TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Yeni dönem milletvekillerinin yemin edeceği özel oturum, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm vekiller ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada HDP'li milletvekillerinin marşı okumaması dikkat çekti. HDP'liler, İstiklal Marşı okunurken dudaklarını bile oynatmadı.
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