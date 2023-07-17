Video Haber Hilal Kaplan | Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor
Hilal Kaplan | Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor

Hilal Kaplan | Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor

17.07.2023 | 15:21

Hilal Kaplan'ın 17.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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