Video Haber Hizan-Pervari yolunda heyelan anı kamerada
Hizan-Pervari yolunda heyelan anı kamerada

Hizan-Pervari yolunda heyelan anı kamerada

18.01.2024 | 21:08

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pevari ilçesi karayolunda meydana gelen toprak kaymasından dolayı kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hizan-Pervari yolunda heyelan anı kamerada 00:28
Hizan-Pervari yolunda heyelan anı kamerada 18.01.2024 | 21:08
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı 04:40
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı 18.01.2024 | 18:17
A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! 00:27
A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! 18.01.2024 | 18:00
AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı | Video 05:48
AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı | Video 18.01.2024 | 16:10
Başkan Erdoğan il il açıkladı: İşte AK Parti’nin adayları | Video 01:08:38
Başkan Erdoğan il il açıkladı: İşte AK Parti'nin adayları | Video 18.01.2024 | 16:05
Başkan Erdoğan’dan 31 Mart talimatı: Durmadan, yorulmadan çalışacaksınız | Video 35:25
Başkan Erdoğan'dan 31 Mart talimatı: "Durmadan, yorulmadan çalışacaksınız" | Video 18.01.2024 | 15:53
Murat Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız | Video 11:54
Murat Kurum: "İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız" | Video 18.01.2024 | 15:15
Murat Kurum: “İstanbul’un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız” | Video 11:54
Murat Kurum: “İstanbul’un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız” | Video 18.01.2024 | 15:05
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri’nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırıldı | Video 00:20
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri’nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırıldı | Video 18.01.2024 | 13:27
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı SABAH TV’ye konuştu | Video 05:18
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı SABAH TV’ye konuştu | Video 18.01.2024 | 14:42
MSB: Teröristler için her çırpınış, yeni bir yok oluş olacaktır | Video 10:30
MSB: "Teröristler için her çırpınış, yeni bir yok oluş olacaktır" | Video 18.01.2024 | 13:27
Türkiye’den Irak, İran ve Pakistan’a sağduyu çağrısı | Video 04:08
Türkiye'den Irak, İran ve Pakistan'a sağduyu çağrısı | Video 18.01.2024 | 13:15
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH TV’ye konuştu | Video 04:02
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH TV'ye konuştu | Video 18.01.2024 | 12:34
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu SABAH TV’ye konuştu | Video 04:08
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu SABAH TV'ye konuştu | Video 18.01.2024 | 12:32
Abdullah Güler, SABAH TV’ye konuştu | Video 03:31
Abdullah Güler, SABAH TV'ye konuştu | Video 18.01.2024 | 12:28
Rize-Artvin Havalimanını 2023 yılında 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi | Video 02:12
Rize-Artvin Havalimanını 2023 yılında 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi | Video 18.01.2024 | 11:00
Gaziantep’te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu | Video 02:00
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu | Video 18.01.2024 | 11:12
AK Parti’de aday tanıtımı bugün! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan’da | Video 04:31
AK Parti'de aday tanıtımı bugün! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da | Video 18.01.2024 | 10:25
Başkan Erdoğan: THY’nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar | Video 02:09
Başkan Erdoğan: "THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar" | Video 18.01.2024 | 10:08
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında! | Video 02:57
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında! | Video 18.01.2024 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA