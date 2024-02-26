Hulusi Akar'dan TOMTAŞ'a övgü: "Güzel ve örnek bir tesis" | Video
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu üyeleri, TOMTAŞ Havacılık'ın tesislerinde incelerde bulundu.
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