İBB Başkanı İmamoğlu'na Düzce ziyaretinde depremzededen şok tepki: "Elleme beni, deprem bitti" | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, "Aynı bölgede, fazla değil 20 yıl önce yaşanan şiddetli depremden sonra, hepimizin güle oynaya, işine, evine gitmesi gerekirdi. Biz, eğer milletimize hala bu kaygıyı bu tereddüdü yaşatıyorsak, burada hep birlikte çok büyük sorumluluğumuz var demektir. Tek sebebi var: Bilimden uzak iseniz, teknikten uzak iseniz, sağlıklı bir süreç planlaması, sağlıklı bir gelecek planlamasını tasarlayamamış ya da ona uyum sağlayamamış iseniz, gerçekten bu işlerin sonuca ermesi mümkün değil" dedi.Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.