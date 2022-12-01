İBB Başkanı İmamoğlu'na Düzce ziyaretinde depremzededen şok tepki: "Elleme beni, deprem bitti" | Video
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı.
İMAMOĞLU'NA ŞOK TEPKİ
Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.
Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.