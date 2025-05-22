Video Haber İBB operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi | Video
İBB operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi | Video

İBB operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi | Video

22.05.2025 | 10:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de yapılan usulsüz ihalelere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz ihaleler düzenlendiği ve rüşvet elde edildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı. Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden 'rüşvet' alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'den iş alan firmalara yaptırdığı belirlendi. Şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 20 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta, ifade verme işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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