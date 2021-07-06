Video Haber İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’nden zorbalık | Video

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’nden zorbalık | Video

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’nden zorbalık | Video
06.07.2021 | 18:23

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Büyükçekmece Belediye Meclisi Mart ayı meclis oturumunda Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün, AK Partili kadın meclis üyesi Zerrin Çağlar’a kürsüden hakaret etmesinin ardından dün Çağlar’ın restoranını herhangi bir izin ve yetki belgesi olmadan İBB’ye yıktırdı.

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