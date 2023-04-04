İBB’nin bıraktığı projeyi bakanlık tamamladı! Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılış için gün sayıyor | Video
İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Hattın açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e konuştu.
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