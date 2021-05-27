Video Haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kalmaz Ekşi yemedim karnım ağrımıyor | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kalmaz Ekşi yemedim karnım ağrımıyor | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kalmaz Ekşi yemedim karnım ağrımıyor | Video
27.05.2021 | 18:25

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde sosyal medyada yayılan suç örgütü elebaşısının iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında: "Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kalmaz. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor " ifadelerini kullandı.

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