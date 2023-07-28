İDEF fuarında sergilenen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göz doldurdu | Video
İDEF 2023 fuarında sergilenen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. ZAHA hakkında konuşan FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, ”ZAHA yeni teknolojileri barındırıyor. “Araç denize girdiğinde saatte 7 not hızda seyredebiliyor. Karada da çok üstün bir hareket kabiliyeti aynı zamanda çok uzun yüksek bir menzile sahip. Yani hem denizde hem karada kullanılıyor. Aynı zamanda da aracın görev ekipmanları da yeni teknolojilerle donatıldı” dedi.
ZAHA'nın denize girdiğinde 7 not hızla ilerlediğini vurgulayan Altınışık, "Araç denize girdiğinde saatte 7 not hızda seyredebiliyor. Karada da çok üstün bir hareket kabiliyeti aynı zamanda çok uzun yüksek bir menzile sahip. Yani hem denizde hem karada kullanılıyor. Genelde yanlış anlaşılıyor. Sorular geliyor mesela işte ne kadar derinlikte yüzebilir? Öyle bir durum yok. Bunlar sınırsız derinliklerde, denizlerde böyle açık okyanusta dahil yüzebiliyor. Çünkü bunları gemiden ufuk çizgisinden atıyorlar ve ufuk çizgisinden su jetleriyle artık bir gemi gibi düşünün. Zırh koruması altında kendi imkanlarıyla ilerliyor. Karaya çıkıyor ve karadan ilerleyişine devam ediyor. Envantere girdi. Deniz kuvvetlerimizin 4 değişik konfigürasyonu var. Bu aracın işte personel taşıyıcı, kurtarma aracı, komuta kontrol aracı işte istihkam aracı gibi. Bu şu an görmüş olduğunuz personel taşıyıcı konfigürasyonu bu fuarla. Aynı zamanda da aracın görev ekipmanları da yeni teknolojilerle donatıldı. Bunlar da yurtiçi kabiliyetlerle geliştirilen, yani Türkiye'deki birçok savunma, diğer savunma şirketlerimizin geliştirdiği elektronik ve görev ekipmanlarıyla bu araç donatılmış oldu. Araç karada iken palet tahrikiyle paletleri var. Bakın aşağıda operet tarihiyle hareket eder. Suya yaklaştığında tuvalet tarifleri suya girer ve artık gücü su jetlerine, yani arkada 2 adet su jeti var. Onlar artık itki sistemini onlar sağlamaya başlar ve o 2 adet su jetiyle suda ilerler" dedi.
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