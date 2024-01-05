Video Haber İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu | Video
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu | Video

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu | Video

05.01.2024 | 11:04

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu...

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