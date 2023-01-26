İmamoğlu'na protesto şoku: "17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?" | Video

İBB Başkanı KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşilpınar'da protesto edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında 'adalet' kelimesinin kullandığı anda ayağa kalkan Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insanı işten attınız. Yuvasını yıktınız. Bu mu sizin adaletiniz?" dedi. İBB Başkanı ise "Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor" yanıtını verdi.