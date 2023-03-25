İran'da doğalgaz deposunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı | Video
İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Butane adlı şirketin doğalgaz deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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