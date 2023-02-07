Video Haber İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video
İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video

İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video

07.02.2023 | 23:03

Hatay'da İskenderun Limanı'nda depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 saattir devam eden yangın İHA dronu ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İskenderun Limanı’ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 03:12
İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 07.02.2023 | 23:03
Bakan Akar ve Bakan Koca’dan ortak açıklama | Video 14:10
Bakan Akar ve Bakan Koca'dan ortak açıklama | Video 07.02.2023 | 22:38
Son Dakika: 7.7’lik felaket sonrası Bakan Koca son durumu açıkladı: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti | Video 03:12
Son Dakika: 7.7'lik felaket sonrası Bakan Koca son durumu açıkladı: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti | Video 07.02.2023 | 22:35
Arama yapıp dalga geçmişlerdi… Bir kişi daha gözaltına alındı | Video 00:58
Arama yapıp dalga geçmişlerdi… Bir kişi daha gözaltına alındı | Video 07.02.2023 | 22:20
Başkan Erdoğan’dan Milletvekili Taş’ın ailesine taziye | Video 01:21
Başkan Erdoğan'dan Milletvekili Taş'ın ailesine taziye | Video 07.02.2023 | 22:20
Bakırköy Adliyesi’nde silahlı çatışma | Video 00:33
Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma | Video 07.02.2023 | 21:34
DEPREM SON DAKİKA: Türkiye’yi ağlatan mucize! Depremin 41’inci saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ kurtarıldı! | Video 09:55
DEPREM SON DAKİKA: Türkiye’yi ağlatan mucize! Depremin 41’inci saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ kurtarıldı! | Video 07.02.2023 | 21:12
SON DAKİKA | THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak | Video 01:44
SON DAKİKA | THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak | Video 07.02.2023 | 21:18
Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video 01:19
Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 21:03
Depremzedeler AFAD çadırlarına yerleştirildi | Video 06:42
Depremzedeler AFAD çadırlarına yerleştirildi | Video 07.02.2023 | 20:34
Adıyaman’da Zehra bebek arama- kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı | Video 00:06
Adıyaman’da Zehra bebek arama- kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 20:44
Üç Bakan Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video 01:24
Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video 07.02.2023 | 20:10
AFAD’tan açıklama: Depremde ölü sayısı kaç oldu? Yaralı sayısı ne kadar? | Video 05:44
AFAD'tan açıklama: Depremde ölü sayısı kaç oldu? Yaralı sayısı ne kadar? | Video 07.02.2023 | 20:15
Son dakika: İskenderun Limanı’ndaki yangın söndürüldü | Video 01:31
Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü | Video 07.02.2023 | 19:57
DEPREM SON DAKİKA: Mucize kurtuluşlar Türkiye’yi ağlattı! | Video 03:25
DEPREM SON DAKİKA: Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı! | Video 07.02.2023 | 18:51
İskenderun Limanı’nda yangına müdahale | Video 10:58
İskenderun Limanı’nda yangına müdahale | Video 07.02.2023 | 18:49
Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video 05:00
Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video 07.02.2023 | 18:48
Son Dakika: Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: Kahramanmaraş’ta 941 bina tamamen yıkılmıştır | Video 23:01
Son Dakika: Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır | Video 07.02.2023 | 18:53
Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş | Video 00:38
Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş | Video 07.02.2023 | 18:13
TSK’ya ait arama kurtarma köpekleri enkaz çalışmalarında görev alıyor | Video 00:36
TSK’ya ait arama kurtarma köpekleri enkaz çalışmalarında görev alıyor | Video 07.02.2023 | 18:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA