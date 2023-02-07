İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video
Hatay'da İskenderun Limanı'nda depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 saattir devam eden yangın İHA dronu ile havadan görüntülendi.
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