Video Haber İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video

İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video

İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video
09.08.2020 | 13:06

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir özel hastanede iki cenaze karıştı. Babaları Mehmet Şahin'in cenazesini almaya gelen Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, cenazenin Suriyeli aile tarafından Reyhanlı'da defnedildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Cenaze, savcılık kararıyla defnedildiği mezarlıktan çıkarılıp,İskenderun'da toprağa verildi.

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