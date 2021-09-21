Video Haber İsmail Demir'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Çok sayıda projemiz var" | Video

İsmail Demir'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Çok sayıda projemiz var" | Video

İsmail Demir'den SABAH TV'ye özel açıklamalar
21.09.2021 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li Başkandan küstah sözler Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız | Video 00:34
CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video 21.09.2021 | 15:44
İsmail Demir’den SABAH TV’ye özel açıklamalar Çok sayıda projemiz var | Video 04:08
İsmail Demir'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Çok sayıda projemiz var" | Video 21.09.2021 | 15:38
Bakan Varank’a ilginç soru Abi, 0-100’ü kaç saniye? | Video 01:26
Bakan Varank'a ilginç soru "Abi, 0-100'ü kaç saniye?" | Video 21.09.2021 | 15:07
Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi | Video 00:47
Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi | Video 21.09.2021 | 14:45
Selçuk Bayraktar, gençlerin selfie isteklerini geri çevirmedi | Video 00:40
Selçuk Bayraktar, gençlerin "selfie" isteklerini geri çevirmedi | Video 21.09.2021 | 13:27
TEKNOFEST heyecanı devam ediyor! Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaşıyoruz | Video 05:07
TEKNOFEST heyecanı devam ediyor! Selçuk Bayraktar: "Tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaşıyoruz" | Video 21.09.2021 | 13:24
1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi gün: Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçtiler | Video 06:20
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçtiler | Video 21.09.2021 | 13:22
HDP cemevinde panel düzenledi, HDP ve CHP ittifakı panelde ortaya çıktı | Video 01:20
HDP cemevinde panel düzenledi, HDP ve CHP ittifakı panelde ortaya çıktı | Video 21.09.2021 | 13:14
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu 25 gözaltı | Video 01:41
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu 25 gözaltı | Video 21.09.2021 | 10:38
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı | Video 03:00
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı | Video 21.09.2021 | 08:52
Görüntüler tepki çekmişti... Bakanlık harekete geçti! | Video 01:03
Görüntüler tepki çekmişti... Bakanlık harekete geçti! | Video 20.09.2021 | 23:19
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok | Video 09:07
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok | Video 20.09.2021 | 22:18
SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 00:17
SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 20.09.2021 | 21:08
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü | Video 00:26
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü | Video 20.09.2021 | 20:46
Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi Binası’nın açılış töreninde konuştu: Türkiye’nin artan gücünü yansıtan bir baş yapıt | Video 20:32
Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu: Türkiye'nin artan gücünü yansıtan bir baş yapıt | Video 20.09.2021 | 19:51
New York’a yeni Türkevi | Video 05:38
New York’a yeni Türkevi | Video 20.09.2021 | 18:23
ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas’a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor | Video 00:48
ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas'a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor | Video 20.09.2021 | 17:50
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi 02:11
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi 20.09.2021 | 17:15
PKK’dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video 00:37
PKK'dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video 20.09.2021 | 16:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan CHP’li Çeviköz’e ’Mavi Vatan’ tepkisi 02:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi 20.09.2021 | 16:30

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. TEKNOFEST'e ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'te SABAH TV'ye konuştu. İsmail Demir, etkinliğin büyüyerek devam ettiğini ve gençleri hareketlendirdiğini kaydetti. Demir, savunma sanayiindeki gelişmelere de değindi ve "Çok sayıda projemiz var. Çalışmalarımız sürüyor. Üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, şirketlerimiz bunları hayata geçirecekler." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA