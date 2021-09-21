İsmail Demir'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Çok sayıda projemiz var" | Video

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. TEKNOFEST'e ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'te SABAH TV'ye konuştu. İsmail Demir, etkinliğin büyüyerek devam ettiğini ve gençleri hareketlendirdiğini kaydetti. Demir, savunma sanayiindeki gelişmelere de değindi ve "Çok sayıda projemiz var. Çalışmalarımız sürüyor. Üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, şirketlerimiz bunları hayata geçirecekler." dedi.