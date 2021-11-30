Video Haber İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video

30.11.2021 | 09:08

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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de örgütle bağlantılarına devam ettiği tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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