İstanbul Merkezli 7 İlde eş zamanlı “Kafes-29” operasyonu: 61 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-29” Operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonların devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen "Kafes-29" Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;
İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,
Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri , uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 Çelik yelek ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
02:34
KAFES-29 operasyonda 2 suç örgütü çökertildi | Video 05.01.2024 | 08:31
05:16
Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video 05.01.2024 | 06:00
04:43
Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti 05.01.2024 | 00:55
00:20
00:13
Bitlis'te kar yağışı başladı 04.01.2024 | 22:59
00:19
Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” başlıyor 04.01.2024 | 20:55
10:37
02:04
Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi | Video 04.01.2024 | 14:23
06:42
01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56
00:25
Mossad ajanları sağlık kontrolünden ardından emniyete getirildi | Video 04.01.2024 | 10:20
00:31
Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video 04.01.2024 | 08:30
05:16
Mossad ajanlarının ifadeleri alınmaya başlandı | Video 04.01.2024 | 06:00
03:54
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması 04.01.2024 | 01:03
00:37
00:24
Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası 04.01.2024 | 01:03
01:59
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada 03.01.2024 | 17:36
03:19
Hilal Kaplan | Maçla başladı, yumrukla devam ediyor 03.01.2024 | 15:40
04:05
Salih Tuna | Bunlar Türk'ün cesedini seviyor 03.01.2024 | 15:37