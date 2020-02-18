İstanbul'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul Esenyurt'ta 3 gün önce evinden ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki Berfin Öğedik'ten haber alınamıyor. Genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerindeki panik hallerinin nedeni ise sırrını koruyor.
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