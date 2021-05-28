İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıyor! İstanbul Taksim Camii böyle görüntülendi 28.05.2021 | 08:34
02:02
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 28.05.2021 | 08:31
06:48
02:13
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video 27.05.2021 | 22:45
00:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kolları sıvıyoruz" mesajı | Video 27.05.2021 | 21:04
02:21
SON DAKİKA | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 27.05.2021 | 19:58
02:11
01:46
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in koruma kararında FETÖ izi! 27.05.2021 | 16:13
02:50
Haşmet Babaoğlu | Global 28 Şubat’ın pilot ülkesi 27.05.2021 | 16:15
01:18
01:38
SON DAKİKA: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı 27.05.2021 | 15:04
12:28
661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye... 27.05.2021 | 14:32
02:15
03:47
03:59
12:12
36:39
10:21
02:56
00:47
Nijerya'da tekne alabora oldu! | Video 27.05.2021 | 02:09
İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik birden fazla adrese gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olan şahıslar gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Megakent'in birden fazla adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Geniş çapta gerçekleştirilen operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip destek verdi.