Video Haber İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video

İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video

İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video
20.02.2020 | 09:14

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.

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