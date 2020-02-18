İstanbul'da ünlü profesörün eşinin yakaladığı hırsızı etkisiz hale getirme anı kamerada | Video
İstanbul Beyoğlu'nda ünlü profesör Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun cipine giren hırsızın, eşi Nuriye Fındıkoğlu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle Nuriye Fındıkoğlu arasında arbede yaşandığı ancak şüphelinin kaçamadığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Kabinenin gündemi İdlib ve dış politika! Kabine 15:00'da toplanıyor | Video 18.02.2020 | 14:55
03:56
04:17
01:56
17:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Moskova'da önemli açıklamalar | Video 18.02.2020 | 14:50
03:59
Ev alırken bunlara dikkat edin! İşte 10 madde de ev alma rehberi | Video 18.02.2020 | 14:35
00:32
08:08
05:08
37:26
04:55
02:51
Son dakika! Gezi Parkı olayları davasında karar günü! | Video 18.02.2020 | 12:31
02:07
01:38
02:56
00:20
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? | Video 18.02.2020 | 11:43
01:27
01:43
02:28