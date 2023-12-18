İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: "Bunun adı operasyon siyasetidir!" | Video

İYİ Parti'de sular durulmadı. Meral Akşener'in 'yerel seçimde ittifak yok' sözleri üzerine parti karıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, peş peşe yaşanan istifalarla ilgili ilk kez yorum yaptı. Açık açık CHP'yi hedef aldı: Bunun adı operasyon siyasetidir!