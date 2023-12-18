İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: "Bunun adı operasyon siyasetidir!" | Video
İYİ Parti'de sular durulmadı. Meral Akşener'in 'yerel seçimde ittifak yok' sözleri üzerine parti karıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, peş peşe yaşanan istifalarla ilgili ilk kez yorum yaptı. Açık açık CHP'yi hedef aldı: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
14:34
Başkan Erdoğan Macaristan'da | Video 18.12.2023 | 14:56
01:00
00:59
02:26
Bakan Koca depremzedelerden helallik istedi | Video 17.12.2023 | 16:22
03:49
Başkan Erdoğan, seçim çalışmaları için İstanbul'da | Video 17.12.2023 | 14:34
30:46
AK Parti'den flaş 31 Mart yerel seçim açıklaması | Video 17.12.2023 | 13:50
21:37
17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti | Video 17.12.2023 | 13:23
01:47
"Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi | Video 17.12.2023 | 10:41
00:45
FETÖ’cü hükümlü öğretmen ve polis Adana’da yakalandı | Video 17.12.2023 | 10:41
01:23
00:13
TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar 17.12.2023 | 00:20
03:28
Etiler’de cip alev alev yandı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı 17.12.2023 | 00:20
02:15
Ayakkabıların topuklarına saklamışlar: 160 bin adet uyuşturucu ele geçirildi 17.12.2023 | 00:20
00:53
Ünlü turizm merkezinde kar yağışı etkili oluyor 17.12.2023 | 00:20
00:41
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada 16.12.2023 | 23:27
27:44
00:45
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e kürsüde yer vermedi 16.12.2023 | 19:50
02:00
00:18
Cinayet zanlısı Barlar sokağında eğlenirken yakalandı 16.12.2023 | 19:10