İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi | Video
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İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde partililer yumruk yumruğa kavga etti, kongre salonu bir anda karıştı. Gönül Er yeniden İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanı seçilirken salondaki partilililer birbirine girdi. Darp edilenlerden Ahmet Çelik'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.