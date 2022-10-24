Video Haber İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma | Video
İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma | Video

İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma | Video

24.10.2022 | 19:34

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İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iftirasında bulunan ve konuşmasını terörist başı Abdullah Öcalan'ın sloganıyla bitiren avukat Aryen Turan hakkında soruşturma başlatıldı.

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