Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, PMT 7,62’nin ilk teslimatının Jandarma Genel Komutanlığına yapıldığını bildirdi.
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7,62 mm Makineli Tüfek PMT 7,62'nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun, durmak yok, yola devam." ifadelerine yer verdi.