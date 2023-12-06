Japonya Büyükelçisi Bingöl’de
Japonya Büyükelçiliği tarafından ‘Yerel Projelere Hibe Programı’ kapsamında Bingöl’ün Genç ilçe Belediyesi'ne arama kurtarma aracı hibe edilirken, programda konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, bu projenin Japon ve Türk halkının dostluğunun kanıtı olduğunu söyledi.
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