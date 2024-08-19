Video Haber Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu
Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu

Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu

19.08.2024 | 12:15

ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara ATMACA Seyir Füzesi, KALE ARGE tarafından geliştirilen KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazanma ihtiyacına yönelik olarak geliştirilmekte olan Kara ATMACA Seyir Füzesi'ne ilişkin sözleşme, 18 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara ATMACA Seyir Füzesi, KALE ARGE tarafından geliştirilen KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen atışlı test faaliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları ifade etti:


"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun menzile sahip, taktik tekerlekli kara aracından fırlatılabilen bir seyir füzesi olarak, 2021 yılında başlattığımız Kara ATMACA'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip KARA ATMACA Seyir Füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştiriliyor. Eminim ki; Kara ATMACA, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışı test faaliyetinde Kara ATMACA, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve KALE ARGE çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."


Kara ATMACA'nın, 2026 yılında hizmete alınması bekleniyor.

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