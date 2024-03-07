Video Haber Kartal'da Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede | Video
Kartal'da Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede | Video

Kartal'da Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede | Video

07.03.2024 | 14:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen bir kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti. Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi. Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı. Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.

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